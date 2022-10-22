Донецк, , 12:46 — REGNUM За 13 минут ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм. 12:13 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов.

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