Новая Каховка, Херсонская область, , 12:43 — REGNUM Заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией. Об этом 22 октября заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«Инсинуации на счет заминирования ГЭС еще с апреля месяца, в каком воспаленном мозгу это возникло — это совершенно откровенная ложь. Я … часто бываю там. Никакой речи не ведется о минировании со стороны РФ. Наоборот, задача — минимизировать присутствие войск на гражданском объекте. Но ГЭС ежедневно подвергается обстрелам (со стороны ВСУ), вчера было 5 или 6 обстрелов, мы уже перестали считать», — отметил он в эфире «Соловьев Live».

Он добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная, но необходимо с большим вниманием готовиться к возможным сложностям.

Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Ранее Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.