Шебекино, Белгородская область, 22 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области снова был обстрелян со стороны киевских нацистов. Об этом 22 октября сообщает ряд местных телеграм-каналов.

Mil.gov.ua Обстрел

Также в них выложены фотографии и видеозаписи очевидцев произошедшего, на которых запечатлён поднимающийся от взрывов в небо дым и слышны звуки обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов.