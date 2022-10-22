Донецк, 22 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:05 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из «Градов».