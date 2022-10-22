Анна Царькова, 22 октября 2022, 13:11 — REGNUM Американские власти намерены ввести лимит стоимости для российской нефти в $60 за один баррель, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
«Власти США хотят установить лимит стоимости барреля российской нефти в районе $60. Эта стоимость выше, чем обсуждалось ранее», — сообщает американское СМИ.
Ранее власти Штатов планировали ввести предельную стоимость на нефть из России в пределах от $40 до $60 за баррель. По мнению Белого дома, эта цена достаточна для покрытия стоимости производства и для продолжения экспорта сырья.
Сообщение Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения откровенно возмутило намерение Штатов, — пусть США вводят «потолок цен» на свою нефть, призвали они. Другие добавили, что у США и Европы в таком случае будут все шансы остаться без российской нефти.
«Удачи!» — смеется Alexander.
«И как это они сделают? Цены-то рынок устанавливает. Не хочешь — не бери», — добавил Grumpy Cat.
«Ну стойте у прилавка и ждите, пока подешевеет», — шутит Дима.
«Пусть вводят. Останутся вообще без нефти», — прокомментировала Маруся В.
«Лошадей пущай покупают, ездить на чем-то придётся», — с юмором отметила Светлана.
«Свою нефть пусть ограничивают», — добавила Соня К.
«Введение потолка цен противоречит понятию рыночной экономики. Я что-то пропустил, или США вдруг стали социалистами? По Европе шагает призрак коммунизма», — иронизирует Peplisch.
«А как же рыночек? Не решает? Кончился миф о невидимой руке рынка?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.
«Ну-ну, мечтать не вредно», — пишет Карина.
«ОПЕК+ им в помощь! Надо договориться ещё больше сократить добычу нефти», — написала Ирина Р.
«Чтоб устанавливать потолки, нужно иметь хорошую крышу», — комментирует новость pborisovna.
«Пусть они свою продают по 60», — призвал Дмитрий.
«Пора России прийти на санкционную войну. Есть что запретить им продавать. А нефть они нашу у Китая и Индии купят по 100», — добавила Ольга Р.
«Это НАША нефть! НАША! Вот пусть они на свою устанавливают что хотят. А мы сами решим, за какую цену будем продавать НАШУ нефть! Может нам тоже установить свою цену на их ресурсы?» — возмутилась Ольга.
«США знают, что делают. Они осознают, что в таком случае Россия просто перестанет продавать нефть Европе, у которой не останется иного выбора, кроме как послушно брать беспотолковую нефть по адским ценам у дорогих американских друзей…» — считает Tigger.
«Да они и так покупают у нас нефть, просто через другие страны, по сути поменяли шило на мыло. Мы дружественным странам продаём её дешевле, а уже у них они покупают её дороже», — ответила ему (Tigger) Александра.
«За 60 долларов можем дать только понюхать нефть», — подытожил Артур.