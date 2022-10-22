22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что американские власти намерены ввести лимит стоимости в $60 за один баррель российской нефти.

Анна Царькова, , 13:11 — REGNUM Американские власти намерены ввести лимит стоимости для российской нефти в $60 за один баррель, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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«Власти США хотят установить лимит стоимости барреля российской нефти в районе $60. Эта стоимость выше, чем обсуждалось ранее», — сообщает американское СМИ.

Ранее власти Штатов планировали ввести предельную стоимость на нефть из России в пределах от $40 до $60 за баррель. По мнению Белого дома, эта цена достаточна для покрытия стоимости производства и для продолжения экспорта сырья.

Сообщение Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения откровенно возмутило намерение Штатов, — пусть США вводят «потолок цен» на свою нефть, призвали они. Другие добавили, что у США и Европы в таком случае будут все шансы остаться без российской нефти.

«Удачи!» — смеется Alexander.

«И как это они сделают? Цены-то рынок устанавливает. Не хочешь — не бери», — добавил Grumpy Cat.

«Ну стойте у прилавка и ждите, пока подешевеет», — шутит Дима.

«Пусть вводят. Останутся вообще без нефти», — прокомментировала Маруся В.

«Лошадей пущай покупают, ездить на чем-то придётся», — с юмором отметила Светлана.

«Свою нефть пусть ограничивают», — добавила Соня К.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Введение потолка цен противоречит понятию рыночной экономики. Я что-то пропустил, или США вдруг стали социалистами? По Европе шагает призрак коммунизма», — иронизирует Peplisch.

«А как же рыночек? Не решает? Кончился миф о невидимой руке рынка?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Ну-ну, мечтать не вредно», — пишет Карина.

«ОПЕК+ им в помощь! Надо договориться ещё больше сократить добычу нефти», — написала Ирина Р.

«Чтоб устанавливать потолки, нужно иметь хорошую крышу», — комментирует новость pborisovna.

«Пусть они свою продают по 60», — призвал Дмитрий.

«Пора России прийти на санкционную войну. Есть что запретить им продавать. А нефть они нашу у Китая и Индии купят по 100», — добавила Ольга Р.

«Это НАША нефть! НАША! Вот пусть они на свою устанавливают что хотят. А мы сами решим, за какую цену будем продавать НАШУ нефть! Может нам тоже установить свою цену на их ресурсы?» — возмутилась Ольга.

«США знают, что делают. Они осознают, что в таком случае Россия просто перестанет продавать нефть Европе, у которой не останется иного выбора, кроме как послушно брать беспотолковую нефть по адским ценам у дорогих американских друзей…» — считает Tigger.

«Да они и так покупают у нас нефть, просто через другие страны, по сути поменяли шило на мыло. Мы дружественным странам продаём её дешевле, а уже у них они покупают её дороже», — ответила ему (Tigger) Александра.

«За 60 долларов можем дать только понюхать нефть», — подытожил Артур.