Калуга, 22 октября 2022, 12:57 — REGNUM Новую уличную скульптуру «Поцелуй» — в виде целующихся мужчины и женщины — открыли в Калуге в сквере на Театральной площади возле областного драматического театра. Фигуры из бронзы изготовила скульптор Светлана Фарниева, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о других калужских работах Светланы Фарниевой: скульптуре «Человек с велосипедом, смотрящий в небо», посвящённой Константину Циолковскому, единственном в мире «Памятнике театральному зрителю», городском объекте — скульптуре «Мешок счастья» и ряде других.
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