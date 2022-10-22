Калуга, , 12:57 — REGNUM Новую уличную скульптуру «Поцелуй» — в виде целующихся мужчины и женщины — открыли в Калуге в сквере на Театральной площади возле областного драматического театра. Фигуры из бронзы изготовила скульптор Светлана Фарниева, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.

Бронзовая скульптуру «Поцелуй». Автор Светлана Фарниева Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте»

«Надеюсь, что новый арт-объект станет не просто туристической достопримечательностью и местом для встреч жителей города, но и будет способствовать созданию романтического настроения, ведь любовь побеждает всегда. Благоустройство территории сквера не закончится на установке скульптуры: рядом с ней со временем появятся несколько лавочек, а светильники, которые уже подсвечивают скульптуру, будут установлены также по территории Театральной площади. Так что встречаться здесь станет для калужан еще приятнее», — отметил Дмитрий Денисов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о других калужских работах Светланы Фарниевой: скульптуре «Человек с велосипедом, смотрящий в небо», посвящённой Константину Циолковскому, единственном в мире «Памятнике театральному зрителю», городском объекте — скульптуре «Мешок счастья» и ряде других.

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