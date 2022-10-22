Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Из-за желания киевского режима продолжать конфликт с Россией интересы Вашингтона и Киева больше не совпадают. Такое мнение 21 октября высказал обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора статьи, намерения главы киевского террористического режима Владимира Зеленского захватить любой ценой Крым и Донбасс ведут только к продолжению конфликта и втягиванию в него США, в то время как исторически, по его мнению, территория б. УССР никогда не входил в интересы Вашингтона.

«Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века [территория б. УССР] была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль», — говорится в публикации.

Также Бьюкенен указал, что, как он считает, для американской стороны в нынешнем конфликте главное не то, кто будет контролировать Крым и Донбасс, а то, чтобы в этот конфликт не оказались втянуты США.

При этом обозреватель уточнил, что в результате этого согласие между США и Киевом может оказаться пошатнувшимся, так как Вашингтон не планирует разрушать свои отношения с Россией.

«Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями [Киева], то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что киевский режим давно занимается организацией террористических актов на территории России под покровительством западных стран.