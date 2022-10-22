Донецк, , 12:26 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 60 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники. Об этом 22 октября сообщает Народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БПЛА противника», — отмечается в сообщении.

Потери в живой силе противника составили до 60 человек.