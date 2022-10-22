Москва, , 12:24 — REGNUM Минобороны России опубликовал кадры подготовки танковых экипажей из числа мобилизованных военнослужащих в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Танковые подразделения будут выполнять задачи по прикрытию действий штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение штатного вооружения танков Т-80 и Т-72, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники на дистанции более 10 км. На маршруте механики водители танков преодолевают различные препятствия, такие как, — колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, танковый ров, крутые спуски и подъёмы и участки маневрирования. Погода преподнесла сюрприз для экипажей танков, порывы ветра и проливной дождь не смогли повлиять на отличные результаты. Все упражнения нацелены на то чтобы максимально подготовить экипажи к действиям в реальной боевой обстановки. Кроме этого все экипажи выполняют контрольное упражнение из автоматов Калашникова АК-12 из различных положений, стоя, с колена, лежа и поражают мишени на различных дальностях от 100 метров до 800 метров. Также в обязательную программу подготовки входит и теоретической курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом приобретённый в ходе Специальной военной операции.