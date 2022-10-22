Вашингтон, 22 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Решение Индийской комиссии по делам конкуренции (CCI) о наложении штрафа на американскую компанию Google из-за антиконкурентных практик повысит стоимость мобильных устройств для жителей Индии. Об этом представители Google заявили агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Ранее индийское антимонопольное ведомство CCI наложило штраф в размере $162 млн на американский холдинг Alphabet (материнская компания Google). В CCI признали, что Google использовала доминирующее положение на рынке онлайн-поисковиков и магазина приложений для Android-устройств для защиты от конкуренции своих приложений, таких как браузер Chrome и видеохостинг YouTube.

В CCI также обязали Google изменить подход к использованию в своих целях мобильной операционной системы Android. В частности, эти решением американской компании запретили заключать определённые соглашения о распределении доходов с производителями смартфонов.

Представители Google заявили, что этот решение стало «серьёзной неудачей для индийских потребителей и бизнеса». В американской компании добавили, что итогом решения станет повышение стоимости мобильных устройств для покупателей в Индии.