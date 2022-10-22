Калининград, , 12:19 — REGNUM В Калининграде на аэродроме Чкаловск состоялась церемония отправки мобилизованных граждан из Калининградской области после завершения практических занятий по основным предметам боевой подготовки на полигонах Балтийского флота. Об этом сообщило Минообороны РФ.

Около 200 военнослужащих самолетом военно-транспортной авиации ВКС России отправлены в учебные центры Минобороны России для продолжения курса боевой подготовки и боевого слаживания в составе подразделений в соответствии со своими военно-учетными специальностями.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования Балтийским флотом, правительства Калининградской области, духовенства, моложеных и общественных организаций региона.

Мобилизованные граждане после прохождения обучения по программам боевой подготовки на полигонах Балтийского флота в Калининградской области приступят к подготовке в составе взводов, рот (батарей) в учебных центрах Минобороны России и на полигонах Западного военного округа.

В ходе боевого слаживания подразделений военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений и освоят комплексное применение боевой техники и различного вооружения.

Также они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, артиллерийских системах и зенитно-ракетных пушечных комплексах.

Эта отправка из Калининградской области является пятой по счету. Ранее четыре группы военнослужащих убыли к местам проведения боевого слаживания.