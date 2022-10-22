Лондон, 22 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылетел из Доминиканы на родину для того, чтобы вновь побороться за пост главы британского правительства. Об этом 22 октября сообщает телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Также источник публикует фотографию Джонсона из самолёта, где бывший британский премьер-министр летит в экономическом классе со своей семьёй в Британию. Также утверждается, что другие пассажиры этого рейса освистали экс-главу правительства страны, что телеканал назвал «смешанной реакцией».

«Джонсон сидит в экономклассе на задних местах самолёта с женой и детьми — один из его детей забирается ему на голову», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден воздержался от комментариев по возможному возвращению Бориса Джонсона на должность главы правительства Великобритании.