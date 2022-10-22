Владивосток, , 12:11 — REGNUM В Приморском крае состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан к местам боевого слаживания на полигонах учебных центров ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В аэропорту Владивостока приморцев провожал начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

Перед отправкой резервисты прошли практический курс занятий одиночной подготовки на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), где была организована проверка готовности каждого из них к выполнению задач по должностному предназначению.

Основное внимание было уделено проверке навыков в огневой, тактической и медицинской подготовке. Зачёты принимали опытные инструкторы, которые в течение курса ежедневно тренировали резервистов.