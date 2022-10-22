Киев, 22 октября 2022, 12:11 — REGNUM Взрывы слышны в Киевской области, передают СМИ.
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В нескольких регионах б. УССР также прогремели взрывы.
Ранее сообщалось о новой масштабной воздушной тревоге на территории б. УССР, не затронувшей только юг и запад страны.
Сигналы воздушной тревоги звучат с утра по всей территории б. УССР. Ранее сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Одесской областях.