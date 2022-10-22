Томск, 22 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Сотрудник Томского научно-исследовательского института онкологии, кандидат медицинских наук Илья Анисеня разработал уникальный 3D эндопротез плечевого сустава с противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Имплантат изготавливается из биосовместимого титанового сплава для каждого пациента индивидуально

Работы велись учёным совместно с компаниями-партнёрами. Имплантат, как отмечается, создан из биосовместимого титанового сплава и сохраняет подвижность сустава, предотвращая вывихи.

«Напечатанный на 3D-принтере титановый имплантат поможет в лечении пациентов с обширным поражением костной структуры в области плечевого сустава, вызванным серьезной травмой или онкологическим заболеваниям», — добавили в ведомстве.

По словам учёного, при удалении злокачественной опухоли кости удаляются также близлежащие ткани, что влияет на подвижность руки. А для реконструкции использовали часть малоберцовой кости, в результате чего страдали функция и внешний вид пациента из-за асимметрии.

Результаты первых операций по установке имплантата, который изготавливается для каждого пациента индивидуально, показали удобство применения и хорошие функциональные результаты. В дальнейшем Илья Анисеня планирует запатентовать новый вид эндопротеза и создать линейку печатных имплантатов.