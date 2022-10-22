Москва, 22 октября 2022, 12:08 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции
120-мм орудия подавляют живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления ВСУ. Нанеся удар, артиллерийские орудия меняют позиции для выполнения новых задач.
Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов.