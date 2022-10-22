Киев, , 12:08 — REGNUM Масштаб повреждений от утренней ракетной атаки на объекты энергетики на захваченной нацистским киевским режимом территории б. УССР может быть выше, чем последствия атак 10–12 октября. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго».

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, уточняется, что в результате повреждений наблюдаются отключения электричества в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй раз за день практически по всей территории б. УССР объявлена воздушная тревога.