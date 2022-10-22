Киев, 22 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Масштаб повреждений от утренней ракетной атаки на объекты энергетики на захваченной нацистским киевским режимом территории б. УССР может быть выше, чем последствия атак 10–12 октября. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Кроме того, уточняется, что в результате повреждений наблюдаются отключения электричества в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй раз за день практически по всей территории б. УССР объявлена воздушная тревога.