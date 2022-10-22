Донецк, 22 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из «Градов». Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:54 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса.