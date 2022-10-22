Благовещенск, , 12:05 — REGNUM В Амурской области на полигоне Восточного военного округа для мобилизованных граждан проводится курс обучения навыкам пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) квадрокоптерного типа. Занятия проходят, как в полевых условиях, так и в условиях городской застройки. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте. Основной целью курса подготовки является выработка личным составом навыков, необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознания различных объектов, в том числе замаскированных.

Военнослужащие отрабатывают полёт на корректировку нанесения огневых ударов артиллерии, полёт на разведку местности, а также воздушное патрулирование территории. Особое внимание в ходе тренировок уделяется организации взаимодействия расчётов квадрокоптеров с командирами тактического звена на уровнях взвод — рота — батальон.