22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Китае считают достижением отказ еще девяти стран мира от дипломатических отношений с Тайванем.

Анатолий Кошкин, , 12:54 — REGNUM Ведущее японское информационное агентство «Киодо цусин» сообщает, что китайский лидер Си Цзиньпин был избран в субботу на беспрецедентный третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря, а правящая Коммунистическая партия Китая еще больше укрепила его «непоколебимую власть и авторитет путем внесения поправки в устав партии».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Считается, что после внесения изменений в устав все члены Коммунистической партии Китая стали обязаны быть верными 69-летнему лидеру, который уже является самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, и защищать его статус в партии и государстве.

Важным кадровым изменением назван уход 67-летнего премьер-министра КНР Ли Кэцяня с поста члена высшего руководящего органа партии — Постоянного комитета Политбюро. Полагают, что это связано с намеченной на весну его отставкой с поста главы правительства.

Ли Кэцян Официальное интернет-представительство президента России

Около 2300 участников недельного съезда в Доме народных собраний в центре Пекина одобрили отчет о деятельности партии, представленный Си Цзиньпинем в день открытия партийного форума. В японских СМИ особое внимание уделено словам китайского лидера о решимости Пекина добиваться воссоединения с Тайванем и «готовности для достижения этой цели не отказываться от возможности применения силы».

Ранее японские СМИ отмечали, что в Китае как достижение рассматривается тот факт, что за последние годы еще девять государств мира отказались от дипломатических связей с Тайванем и установили официальные отношения с КНР. Это было названо важнейшим достижением дипломатической «борьбы» под руководством Си Цзиньпина.

Выступая в ходе работы съезда на пресс-конференции, заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй говорил о том, что КНР смогла «выиграть» девять стран, которые ранее поддерживали дипломатические отношения с самопровозглашенным «демократическим островом», который Пекин считает своим.

Ма Чжаосюй Министерство иностранных дел КНР

Делегаты, представляющие 96,7 миллиона членов КПК, избрали около 200 членов нового Центрального комитета, который будет руководить партией в течение следующих пяти лет. Состав Политбюро ЦК КПК, в котором сейчас семь членов, будет объявлен в воскресенье. Ожидается, что в постоянном комитете произойдут серьезные перестановки.

Ссылаясь на китайские источники, знакомые с кадровыми вопросами, «Киодо цусин» допускает, что 63-летний глава шанхайской партийной организации Ли Цян войдет в состав высшего руководства страны. А гонконгские СМИ предполагают, что он может стать кандидатом на пост премьер-министра.

В новый руководящий состав партии могут войти сторонники Си Цзиньпина — Дин Сюэсян, 60 лет, возглавляющий главный административный офис ЦК КПК, Чэнь Миньэр, 62 года, секретарь партийной организации юго-западного города Чунцин, что на юго-западе страны, и Ли Си, 66 лет, секретарь комитета КПК провинции Гуандун, сообщают японские источники.