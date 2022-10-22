Анатолий Кошкин, 22 октября 2022, 12:54 — REGNUM Ведущее японское информационное агентство «Киодо цусин» сообщает, что китайский лидер Си Цзиньпин был избран в субботу на беспрецедентный третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря, а правящая Коммунистическая партия Китая еще больше укрепила его «непоколебимую власть и авторитет путем внесения поправки в устав партии».

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Иван Шилов © ИА REGNUM

Считается, что после внесения изменений в устав все члены Коммунистической партии Китая стали обязаны быть верными 69-летнему лидеру, который уже является самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, и защищать его статус в партии и государстве.

Важным кадровым изменением назван уход 67-летнего премьер-министра КНР Ли Кэцяня с поста члена высшего руководящего органа партии — Постоянного комитета Политбюро. Полагают, что это связано с намеченной на весну его отставкой с поста главы правительства.

Ли Кэцян
Ли Кэцян
Официальное интернет-представительство президента России

Около 2300 участников недельного съезда в Доме народных собраний в центре Пекина одобрили отчет о деятельности партии, представленный Си Цзиньпинем в день открытия партийного форума. В японских СМИ особое внимание уделено словам китайского лидера о решимости Пекина добиваться воссоединения с Тайванем и «готовности для достижения этой цели не отказываться от возможности применения силы».

Ранее японские СМИ отмечали, что в Китае как достижение рассматривается тот факт, что за последние годы еще девять государств мира отказались от дипломатических связей с Тайванем и установили официальные отношения с КНР. Это было названо важнейшим достижением дипломатической «борьбы» под руководством Си Цзиньпина.

Выступая в ходе работы съезда на пресс-конференции, заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй говорил о том, что КНР смогла «выиграть» девять стран, которые ранее поддерживали дипломатические отношения с самопровозглашенным «демократическим островом», который Пекин считает своим.

Ма Чжаосюй
Ма Чжаосюй
Министерство иностранных дел КНР

Делегаты, представляющие 96,7 миллиона членов КПК, избрали около 200 членов нового Центрального комитета, который будет руководить партией в течение следующих пяти лет. Состав Политбюро ЦК КПК, в котором сейчас семь членов, будет объявлен в воскресенье. Ожидается, что в постоянном комитете произойдут серьезные перестановки.

Ссылаясь на китайские источники, знакомые с кадровыми вопросами, «Киодо цусин» допускает, что 63-летний глава шанхайской партийной организации Ли Цян войдет в состав высшего руководства страны. А гонконгские СМИ предполагают, что он может стать кандидатом на пост премьер-министра.

В новый руководящий состав партии могут войти сторонники Си Цзиньпина — Дин Сюэсян, 60 лет, возглавляющий главный административный офис ЦК КПК, Чэнь Миньэр, 62 года, секретарь партийной организации юго-западного города Чунцин, что на юго-западе страны, и Ли Си, 66 лет, секретарь комитета КПК провинции Гуандун, сообщают японские источники.