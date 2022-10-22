Донецк, , 12:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Новоселовку и Горловку в ДНР. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:15 — н.п. Сухая Балка — н.п. Новоселовка: выпущено 12 мин калибра 120 мм; ️11:20 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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