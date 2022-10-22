Москва, , 12:02 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры деятельности специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции, которые проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях

В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения (ВВТ).

Для этого военнослужащие ЗВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

Особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие могут проводить восстановительные работы любой сложности с использованием современных машин технического обслуживания и ремонта, а также благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.

Российские военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

За смену ремонтники Западного военного округа возвращают в эксплуатационный цикл несколько десятков единиц военной техники различного назначения, как колесных, так и гусеничных. Проблем с запчастями не испытывают.

Скорости ремонта в мастерских, развернутых в полевых условиях, позавидуют лучшие автосервисы. Но скорость ремонта не в ущерб качеству. Военные механики и представители заводов-изготовителей делают все как для себя. После ремонта сами занимают места экипажа и обязательно проверяют каждую машину, прежде чем вернуть её на передовую. Возле ремонтной мастерской для этого есть специальный полигон.

Зачастую на буксире, но иногда свои ходом боевые машины добираются до ремонтного батальона. Здесь проводят ремонт машин самой широкого спектра. Это как гусеничная: танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, так и колесная техника, среди которой бронеавтомобили, бронетранспортеры, тралы, тягачи, инженерные и строительные машины.

Также в расположение ремонтного батальона доставляют машины с тяжелыми механическими и боевыми повреждениями.

Но многое ремонтируется на месте, на переднем крае. В район линии соприкосновения выезжают мобильные ремонтно-эвакуационные бригады. Бойцы сообщают тип поломки, и военные специалисты с необходимым набором запасных частей, оборудования и инструментов выезжают на место и часто под обстрелами подразделений ВСУ делают ремонт боевым машинам.