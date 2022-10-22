Москва, 22 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. С просьбой отправить в зону специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обратились четыре депутата Госдумы от «Единой России». Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

Как уточнил Турчак, такие заявления подали председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это — быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что постановление об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей России подписал председатель правительства РФМихаил Мишустин.

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