Пекин, 22 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Китайские специалисты создали интегрированную сеть квантовой связи общей протяжённостью более 10 тысяч километров, заявил эксперт по квантовой связи Чжоу Лэй и делегат XX всекитайского съезда КПК. Об этом пишет газета China Daily.

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Чжоу Лэй рассказал, что китайским инженерам и учёным удалось объединить наземную оптоволоконную часть квантовой связи с системой спутниковой связи «Мо-цзы». Он подчеркнул, что это достижение позволило Китаю закрепить лидерство в сфере квантовой связи.

Эксперт объяснил, что технология квантовой связи позволяет обеспечить сверхбезопасные каналы для обмена данными в сфере финансов, энергетики и государственном секторе. Позже эти технологии могут быть внедрены и в гражданские сервисы, включая электронную почту и голосовую связь.

В основе квантовой коммуникации лежит идея использования фундаментальных принципов квантовой физики для создания защищённых каналов связи. При использовании этого подхода основные данные передаются по стандартным каналам, а квантовая связь используется для передачи ключей, обеспечивающих шифрование пересылаемой информации. Из-за особенностей квантовой механики можно создать систему связи, которая позволяет всегда обнаруживать перехват сигнала третьими лицами.

Китайский спутник «Мо-цзы» для экспериментов в сфере квантовой коммуникации был выведен на околоземную орбиту в 2016 году. Первый сигнал, защищённый при помощи квантового шифрования, был передан с этого спутника на наземную станцию в 2017 году.