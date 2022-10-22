Луганск, , 11:54 — REGNUM ВСУ обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS. Об этом 22 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS Pentagon.mil

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 10.45 по н.п. Рубежное с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.