Луганск, 22 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS. Об этом 22 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Pentagon.mil РСЗО HIMARS

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 10.45 по н.п. Рубежное с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.