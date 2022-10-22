22 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:54 — REGNUM В парламенте Турции был принят законопроект об использовании социальных сетей. Согласно вступившим в силу статьям, платформы социальных сетей станут подконтрольными Управлению по информационным технологиям и коммуникациям. Социальные сети обяжут открыть офис в Турции и назначить турецкого представителя. Представитель должен быть физическим лицом, должен проживать в Турции и быть гражданином этой страны. Новостные интернет-сайты будут включены в состав периодических изданий. Лица, публично распространяющие ложные сведения о внутренней и внешней безопасности страны, общественном порядке и общем положении, любым способом, способным нарушить общественный порядок, с целью вызвать тревогу, страх или панику среди населения, будут приговорены к лишению свободы на срок от 1 до 3 лет… На этой неделе снова была проведена операция в отношении детей, родители которых содержатся в тюрьме, а также в отношении нуждающихся в помощи лиц, которые не смогли найти работу в связи с отстранением по Законодательному декрету, и в отношении людей, которые оказывали им помощь. Из 704 человек, в отношении которых были выданы ордера на арест, было задержано 599 человек, среди которых 244 женщины.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти две темы стали предметом бурного обсуждения в социальных сетях.

Журналист Севинч Озарслан процитировала выступление уполномоченного по правам человека, депутата Фарука Гергерлиоглу:

@sevincozarslan: «Он вынес на обсуждение в ВНСТ операцию, проведенную в отношении 704 людей, оказывавших помощь. «Что же делать тем, чьи дома вы разрушили? Они что, должны питаться камнями, корой деревьев или наложить на себя руки? Альянс угнетения, каким является альянс ПСР-ПНД, прекратите, наконец, угнетение». Оказание помощи не является преступлением».

Известный футболист и тренер Хакан Шюкюр публикует следующий комментарий, приводя цитату Саади Ширази:

@hakansukur: «Мы давно уже отказались от жажды к вещам и имуществу

Мы не преклоняли головы и не сидели на плечах

Мы, словно бутон розы, улыбнулись и прошли мимо

Удовольствий этого затхлого мира». Саади Ширази

Пусть сильный, выступающий против угнетения, будет на стороне тех, кто прав, а не на стороне угнетателя».

Журналист Йылмаз Одабашы публикует следующий комментарий:

@yilmazodabasi: «Помощь тем, кто попал в затруднительное положение, является ответственностью человека и совершается по зову совести. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что в Турции было задержано 704 человека из-за их скромной помощи тем, кто не смог найти работу после увольнения по Законодательному декрету. Просто ужасно! Чего вы ожидали: чтобы они питались камнями или совершили массовое самоубийство?»

Сулейман Сойлу Министерство внутренних дел Турецкой Республики

Бизнесмен Недждет Челик публикует следующий комментарий:

@necdet_celik: «25 лет я живу за границей. При осуществлении банковского перевода они квалифицируют это как преступление, если я передам наличными, они квалифицируют это как преступление. Что делать детям заключенных? Всем им следует прыгнуть вниз с Галатской башни? Помнит ли история подобную бессовестность?»

Пользователь с ником Yusufcuk публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:

@Namutenagmeler: «Проводить операцию в отношении тех, кто оказывает гуманитарную помощь, — это не безобидная операция, это провокационная акция, спланированная с целью разжигания в обществе ненависти и вражды. Все знают, что эти люди по закону невиновны, однако о преступлениях человека на фото знает весь мир».

Адвокат Октай Эрдоган публикует следующий комментарий:

@avoktayerdogan: «Если бы только министр внутренних дел Сулейман Сойлу и его команда прочитали это сообщение, если бы только судьи и прокуроры приняли это сообщение во внимание. Нуждающийся человек имеет право на получение помощи. Тот, кто оказывает помощь, сам решает, кому помочь. Несправедливо рассматривать помощь нуждающимся как помощь преступной организации».

На что пользователь Хатидже отвечает следующее:

@tmrhtce: «Пусть делают что хотят, а я продолжу делать всё возможное, чтобы помочь этим людям. Мы не боимся. Чем больше мы боимся, тем больше возрастает жестокость угнетателя».

Писатель и музыкант Хиляль Несин публикует следующий комментарий:

@hilalnesin: «С какой бы организацией они меня ни связывали, к кому бы ни причисляли… Меня это ни капли не волнует, истина одна. Любое бесчеловечное обращение является преступлением. Любое действие, совершаемое против прав человека и закона, является преступлением».

Журналист, публицист Тарык Торос публикует следующий комментарий:

@TarikToros: «На этот раз ограничения социальных сетей слишком масштабны. Турция вступила в период, когда обмен информацией из-за рубежа будет приобретать большее значение, чем раньше. Так же, как в Сирии…»

Председатель Либерально-демократической партии Джем Токер публикует следующий комментарий, цитируя Достоевского:

@tokcem: «Запреты соцсетей на пороге! Достоевский говорил: «Терпимость достигнет такого уровня, что умным будет запрещено думать, чтобы не оскорблять идиотов»…"

Пользователь с ником Ferda отвечает на этот комментарий следующим образом:

@sonceneviz: «Правду мы узнаем из двух каналов, первый — это журналисты, вещающие из-за рубежа, второй — социальные сети… Какие бы запреты вы ни вводили, никто не сможет заблокировать общение в этот период! Истина имеет свойство распространяться, подобно запаху…»