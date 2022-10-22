Москва, 22 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Платформа «Учи. ру» проводит расследование инцидента, в рамках которого школьник подозревается в угрозах убийства учителю математики через личные сообщения. Об этом ИА REGNUM заявили представители платформы «Учи. ру».

ИА REGNUM Учитель

«На данный момент образовательная онлайн-платформа «Учи. ру» проводит расследование этого происшествия. «Учи. ру» всегда готова оказывать содействие следственным органам в поиске причин инцидента. В случае получения запроса необходимая информация будет передана в уполномоченные органы», — говорится в сообщении.

Представители платформы напомнили о том, что пользователям запрещается загружать и публиковать тексты или изображения, пропагандирующие насилие в любой форме.

Отмечается также, что пользователи публикуют сообщения самостоятельно. При этом в чате онлайн-платформы встроена функция антиспама, которая блокирует сообщения с ненормативной лексикой и оскорблениями. Данная программа постоянно совершенствуется, подчеркнули в «Учи. ру».