Пекин, 22 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Бывший председатель КНР и экс-генсек Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия ХХ съезда правящей в стране политической силы, проходившую утром 22 октября в Доме народных собраний в Пекине. Это событие 22 октября транслировал ряд китайских телеканалов.

Dilma Rousseff Ху Цзиньтао

При этом первая часть заседания съезда КПК, на которой были утверждены новый состав Центрального комитета партии и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, проходила в отсутствие представителей СМИ, которых допустили только на вторую часть заседания. В это время проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и по внесению поправок к уставу КПК.

Также спустя некоторое время Ху Цзиньтао, находившийся в кресле по левую руку от действующего генерального секретаря КПК и председатель КНР Си Цзиньпина, с помощью двух молодых людей был выведен из зала заседаний и до конца заседания его место пустовало.

При этом причины, из-за которых 79-летний китайский политик был выведен из зала, не уточняются.

Отметим, Ху Цзиньтао является сторонником поддержания Китаем хороших отношений с США и противником силового решения вопроса с Тайванем.