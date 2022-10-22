Иркутск, , 11:41 — REGNUM Следователи в Иркутске организовали проверку по факту сноса памятника «Борцам революции». Информация об этом появилась в масс-медиа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.

Революция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, памятник культурного наследия был демонтирован ещё в 2017 году и до сих пор не восстановлен. Проверка проводится по признакам уничтожения памятников истории и культуры, включенных в единый государственный реестр.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области будут изучены необходимые документы по реставрации данного мемориала и​ реконструкции прилегающей территории», — отметили в ведомстве.

Следователи в рамках проверки намерены дать оценку действиям сотрудников администрации Иркутска, ответственных за эти работы.

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