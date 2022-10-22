Донецк, , 11:38 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:25 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

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