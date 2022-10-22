Донецк, , 11:32 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:20 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:22 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — от

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Читайте развитие сюжета: ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»