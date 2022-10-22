Донецк, 22 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:20 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:22 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — от

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.