Курган, 22 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В школах Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова восстанавливают уроки по предмету «Труд», чтобы дети получали реальные навыки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Открытка, 1957 В школе на уроке труда

«В школах нужно последовательно восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. Чтобы дети своевременно получали реальные трудовые навыки. Школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей. Речь о задействовании пришкольных участков, школьных мастерских, соответствующих площадей ближайших учреждений среднего профессионального образования и предприятий», — пояснил смысл нововведения Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Глава Зауралья также отметил, что с исключением уроков труда и переводом их в некие безликие «технологии» «совершили откровенную глупость».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в учебных заведениях Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова возобновятся уроки начальной военной подготовки.