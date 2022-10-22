Москва, 22 октября 2022, 11:28 — REGNUM Батальон вооруженных формирований киевского террористического режима, укомплектованный танками из Македонии и Словении, уничтожили бойцы российских Воздушно-десантных войск (ВДВ). Снятые после боя кадры 22 октября опубликовало РИА Новости.

Сгоревшая военная техника ВСУ
Сгоревшая военная техника ВСУ
Eot.su

Уточняется, что на криворожском направлении одно из подразделений ВДВ ВС РФ полностью уничтожило 1 механизированный батальон 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, укомплектованный поставленными киевскому режиму по программе помощи от НАТО танками Т-72.

Кроме того, на выложенных в интернет кадрах запечатлены уничтоженные воражеские бронированные тягачи (МТЛБ) и бронированный разведывательно-дозорные машины (БРДМ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.