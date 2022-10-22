Москва, 22 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Батальон вооруженных формирований киевского террористического режима, укомплектованный танками из Македонии и Словении, уничтожили бойцы российских Воздушно-десантных войск (ВДВ). Снятые после боя кадры 22 октября опубликовало РИА Новости.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

Уточняется, что на криворожском направлении одно из подразделений ВДВ ВС РФ полностью уничтожило 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укомплектованный поставленными киевскому режиму по программе помощи от НАТО танками Т-72.

Кроме того, на выложенных в интернет кадрах запечатлены уничтоженные вражеские бронированные тягачи (МТЛБ) и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.