Бойцы ВДВ РФ уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Москва, 22 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Батальон вооруженных формирований киевского террористического режима, укомплектованный танками из Македонии и Словении, уничтожили бойцы российских Воздушно-десантных войск (ВДВ). Снятые после боя кадры 22 октября опубликовало РИА Новости.
Уточняется, что на криворожском направлении одно из подразделений ВДВ ВС РФ полностью уничтожило 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укомплектованный поставленными киевскому режиму по программе помощи от НАТО танками Т-72.
Кроме того, на выложенных в интернет кадрах запечатлены уничтоженные вражеские бронированные тягачи (МТЛБ) и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.