Донецк, 22 октября 2022, 11:28 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.
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