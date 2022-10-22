Иркутск, 22 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Усолье-Сибирском Иркутской области перед судом предстанет 33-летний мужчина по обвинению в убийстве, совершённом 12 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным следствия, в конце июля 2010 года в помещении слесарной мастерской коллеги распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за проблем на работе.

«В ходе конфликта двое мужчин поочередно избили оппонента, нанеся ему множественные удары по различным частям тела. В результате спустя сутки потерпевший скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

Подозреваемые были задержаны, однако под стражу заключены не были. В результате один из фигурантов скрылся, а второй во время следствия скончался. Расследование уголовного дела было приостановлено, однако спустя 12 лет сбежавший был задержан в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября иркутские следователи предъявили обвинение в убийстве жительницы Усть-Илимска 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья. Преступление было совершено 17 лет назад, в октябре 2005 года.

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