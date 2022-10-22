Киев, 22 октября 2022, 11:22 — REGNUM Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области. Об этом 22 октября сообщил глава обладминистрации Андрей Райкович.
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«…нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах», — отмечается в сообщении.
По его словам, в области уже наблюдаются отключения электроэнергии.
Утром 22 октября сигналы воздушной тревоги звучат по всей территории б. УССР.