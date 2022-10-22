Вашингтон, , 11:14 — REGNUM В случае дальнейшей эскалации конфликта или нападения на одну из стран НАТО 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США, которая дислоцирована на территории Румынии, готова зайти на территорию б. УССР. Об этом 21 октября сообщил телеканал СBS со ссылкой на командование дивизии.

ВС США The U.S. Army

По информации источника, в составе названного переброшенного впервые за 80 лет в Европу американского подразделения 4,7 тыс. военнослужащих.

Также командир дивизии бригадного генерала Джон Любас заявил телеканалу, что его подчинённые «готовы защищать каждый дюйм территории НАТО».

При этом он уточнил, что находящееся в Румынии американское подразделение «внимательно следит» за действиями ВС РФ, «выстраивая цели для тренировок» и проводит «точное повторяющие» происходящее на территории б. УССР учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западе б. УССР, нарушено электроснабжение.