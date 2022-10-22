Донецк, 22 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:03 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса.