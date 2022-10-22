Циолковский, Амурская область, 22 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками «Гонец-М» и первым демонстрационным аппаратом «Скиф-Д» по программе «Сфера» с космодрома Восточный в Амурской области назначен на 22 октября, сообщает ТАСС.

Владислав Ларкин Космодром «Восточный»

Старт запланирован на 22:57 мск. Разведение спутников по целевым орбитам будет осуществляться с помощью разгонного блока «Фрегат». Ожидается, что для этого потребуется около четырёх часов после запуска.

Аппараты «Гонец-М» войдут в состав орбитальной группировки отечественной многофункциональной системы спутниковой связи. Запуск спутников этой серии с космодрома Восточный будет проводиться впервые.

Спутник «Скиф-Д» будет использоваться для отработки технологий планируемой спутниковой системы интернет-связи «Скиф». Проект «Скиф» является частью программы «Сфера», призванной объединить все российские спутники спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли. Планируется, что к 2030 году состав группировки «Сфера» будет насчитывать более 600 спутников.