Ровно, Бывш. УССР, 22 октября 2022, 10:56 — REGNUM Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западе б. УССР, нарушено электроснабжение. Об этом 22 октября сообщил мэр города Александр Третьяк.
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«Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города. Энергетики работают над восстановлением» , — отметил он.
Утром 22 октября сигналы воздушной тревоги звучат по всей территории б. УССР. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Волынской и Хмельницкой областях.