22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 12:58 — REGNUM В пятницу, 21 октября, на железнодорожный вокзал Джанкой прибыли перемещенные с правого берега Днепра жители Херсонской области. Сегодня Джанкой для них лишь перевалочный пункт в их долгом и опасном пути. Отсюда жители Херсона направятся в Анапу, где их размесят в пунктах временного размещения и обеспечат всем необходимым.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перемещением занимаются МЧС России совместно с органами власти Херсонской области, Республики Крым и Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда, распределяют и направляют непосредственно по пунктам временного размещения (ПВР).

Перемещенные жители Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Людей вывозят с правого берега Днепра на паромах, дальше посадка на автобус Александр Полегенько © ИА REGNUM

На сегодняшний день перемещены уже тысячи людей Александр Полегенько © ИА REGNUM

С собой люди взяли всё самое ценное, документы, и тёплые вещи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перемещением занимаются сотрудники МЧС России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Херсонской области забрали с собой лишь самое ценное Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа по перемещению населения проходит очень слаженно Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов. Граждане будут размещены в 10 ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края.

Железнодорожный вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Среди перемещенных много женщин с детьми Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

На одежде детей школьного возраста должны быть ярлыки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перемещенных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перемещенные жители Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Людей перемещают на безопасные территории российских регионов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Многие из уезжающих не знают, когда смогут вернуться обратно домой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего с территории Херсонской области планируется переместить 50-60 тыс. человек Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Местные казаки также оказывают необходимую помощь перемещенным Александр Полегенько © ИА REGNUM

Во всех ПВР будут работать медицинские работники, а также психологи, готовые оказать гражданам квалифицированную помощь и психологическую поддержку. Все перемещенные жители будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им окажут помощь с оформлением документов.

В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выход на ж/д платформу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка на поезд до Анапы Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Анапе жителей Херсона разместят в ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка на поезд до Анапы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка на поезд до Анапы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка на поезд до Анапы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка на поезд до Анапы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 18 октября власти Херсона призвали жителей срочно переместиться из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, по словам врио главы региона Владимира Сальдо, существует опасность затопления этих территорий «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». Всего планируется переместить 50–60 тысяч человек.