Александр Полегенько,
22 октября 2022, 12:58 — REGNUM В пятницу, 21 октября, на железнодорожный вокзал Джанкой прибыли перемещенные с правого берега Днепра жители Херсонской области. Сегодня Джанкой для них лишь перевалочный пункт в их долгом и опасном пути. Отсюда жители Херсона направятся в Анапу, где их размесят в пунктах временного размещения и обеспечат всем необходимым.
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перемещением занимаются МЧС России совместно с органами власти Херсонской области, Республики Крым и Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда, распределяют и направляют непосредственно по пунктам временного размещения (ПВР).
Перемещенные жители Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Людей вывозят с правого берега Днепра на паромах, дальше посадка на автобус
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На сегодняшний день перемещены уже тысячи людей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С собой люди взяли всё самое ценное, документы, и тёплые вещи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перемещением занимаются сотрудники МЧС России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жители Херсонской области забрали с собой лишь самое ценное
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа по перемещению населения проходит очень слаженно
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов. Граждане будут размещены в 10 ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края.
Железнодорожный вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Среди перемещенных много женщин с детьми
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На одежде детей школьного возраста должны быть ярлыки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перемещенных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перемещенные жители Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Людей перемещают на безопасные территории российских регионов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Многие из уезжающих не знают, когда смогут вернуться обратно домой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Всего с территории Херсонской области планируется переместить 50-60 тыс. человек
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Местные казаки также оказывают необходимую помощь перемещенным
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Во всех ПВР будут работать медицинские работники, а также психологи, готовые оказать гражданам квалифицированную помощь и психологическую поддержку. Все перемещенные жители будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им окажут помощь с оформлением документов.
В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выход на ж/д платформу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В Анапе жителей Херсона разместят в ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Напомним, 18 октября власти Херсона призвали жителей срочно переместиться из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, по словам врио главы региона Владимира Сальдо, существует опасность затопления этих территорий «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». Всего планируется переместить 50–60 тысяч человек.