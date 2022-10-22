Екатеринбург, 22 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики задержали 34-летнего гражданина, который обливал краской машины с патриотическими наклейками. Об этом пишут СМИ.

(сс) Z

По данным следователей, он проделал такое с тремя автомобилями. Но в итоге его поймали. Стражам порядка задержанный объявил, что раскаивается в содеянном.

Теперь гражданину предстоит отвечать за дискредитацию Российской армии. В отношении него составлено три административных протокола.