Донецк, 22 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 122 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 194 единицы различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Ленинский, Киевский, Кировский, Куйбышевский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).