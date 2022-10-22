Кызыл, 22 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Пункты пропуска через государственную границу в Туве — «Хандагайты», «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» будут закрыты с 4 по 6 ноября. Эти дни объявлены санитарными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

ФГКУ Росгранстрой Пункт пропуска на российско-монгольской границе. Тува

Решение об этом было принято на внеочередном заседании Координационного совета пограничного пункта «Хандагайты». Информация о закрытии пунктов доведена до монгольской стороны.

«Во время санитарных дней на пунктах пропуска будут дежурить сотрудники, которые в случае необходимости будут обеспечивать переход границы официальных делегаций», — отметили в правительстве.

В связи с этим желающим пересечь российско-монгольскую границу в Туве рекомендовано планировать поездки с учётом санитарных дней.