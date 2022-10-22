Курган, , 10:51 — REGNUM Правительство Курганской области дополнительно направит на снаряжение и экипировку для мобилизованных жителей региона восемь миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн рублей, выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 млн. Следующий партией отправим парням печки, плитки, палатки, спецоборудование. Шьём, покупаем, поставляем», — отметил Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2022 года заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков заявил о выделении 30 млн рублей на снаряжение мобилизованных бойцов. На снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, наплавляемых в зону СВО, выделено порядка 27 млн рублей «из всех видов источников». И порядка 8 млн рублей направлено на оказание первичной поддержки семьям мобилизованных.

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