Берлин, , 10:47 — REGNUM На €1,5 млрд больше предусмотренной в немецком бюджете суммы просят выделить на военную помощь нацистскому киевскому режиму министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава германского минобороны Кристине Ламбрехт. Об этом 22 октября сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на их письмо на имя министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Ламбрехт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом в бюджете Германии на следующий год заложено €700 млн на военную помощь Киеву, однако Бербок и Ламбрехт потребовали в письме увеличить эту сумму до €2,2 млрд.

Также они утверждают, что только в этом случае, по их мнению, ФРГ сумеет «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от неё ожидают международные партнёры».

При этом главы МИД и минобороны ФРГ критикуют заложенную в бюджете страны на 2023 году сумму в €697 млн на поставки немецкого оружия боевикам ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что до 30% жителей Германии с разными политическими взглядами не согласны с западными антироссийскими санкциями и поставками немецкого оружия киевскому режиму.